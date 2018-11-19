البرازيلي باري يعود إلى شباب الأهلي بعد 8 سنوات

المصدر: أحمد طارق - دبي

عاد اللاعب البرازيلي، جادير سبيندلر (باري)، إلى شباب الأهلي بعد ثماني سنوات، وحضر مباراة الفريق، أول من أمس، أمام بني ياس في كأس الخليج العربي، قبل أن يلتقي مع عدد من الأفراد الذين عمل معهم في الفريق، وأبرزهم مدير الفريق، محمد حمدون الصغير.

وظهر باري للمرة الأولى في دوري المحترفين مع شباب الأهلي، بمسماه القديم «الأهلي»، في موسم 2008-2009، حيث أسهم في فوز «الفرسان» بلقب أول نسخة لدوري المحترفين، والتأهل كأول فريق إماراتي إلى كأس العالم للأندية، بينما انتقل إلى الجزيرة في موسم 2010-2011، وأسهم في فوز الجزيرة بأول لقب لدوري المحترفين في تاريخ «فخر أبوظبي»، كما حقق مع الفريق ثنائية الدوري والكأس.