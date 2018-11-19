المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لاعبون

تلقت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي عدداً من السير الذاتية لبعض اللاعبين الأجانب، وذلك عن طريق وكلاء لاعبين، بهدف التعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً مع رغبة الجهاز الفني في استبدال أحد اللاعبين الأجانب.

تدخّل

تدخل مدير فريق الكرة في نادي الوصل، حميد يوسف، لوقف غضب عدد من جماهير النادي، على أحد إداريي نادي دبا الفجيرة، قبل دقائق من نهاية المباراة، اعتراضاً على مطالبة الأخير لاعبيه بالتدخل القوي ضد لاعبي الإمبراطور.

أجانب

قرر مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي تغيير لاعبين أجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشلا في تقديم ما يشفع لهما بالوجود مع الفريق، وقد يتجه الفريق إلى تغيير ثلاثة لاعبين إذا وجد المجلس لاعبين مميزين.