النصر يتصدر مجموعته في كأس الخليج العربي بالعلامة الكاملة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل النصر نتائجه الإيجابية في بطولة كأس الخليج العربي وحقق الانتصار الخامس على التوالي بعد أن فاز على الظفرة بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة من البطولة بالمباراة التي أقيمت اليوم في استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ليصل العميد إلى النقطة 15 من خمسة انتصارات متتالية وضمن تصدر المجموعة الثانية في البطولة، بينما ظل فريق الظفرة عند نقاطه السبع السابقة وتأجل تحديد مصيره إلى الجولة الأخيرة من البطولة والتي يستضيف فيها فريق الجزيرة في مباراة قوية وكلا الفريقين يملكان 7 نقاط وقد يصعدان معاً إذا لم ينجح فريق الإمارات في تحقيق الفوز على الشارقة بالجولة الأخيرة.