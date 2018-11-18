زوران: دوري الخليج العربي أهم لفريق العين من كأس العالم للأندية

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش إن مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم أهم لهم من كأس العالم للأندية التي يبدأ فيها "الزعيم" مشواره بمواجهة فريق تيم ويلينغتون النيوزلندي يوم 12 ديسمبر المقبل.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها "الزعيم" في مونديال الأندية بعد أن حصل على بطاقة التأهل بصفته حامل لقب النسخة الماضية للدوري.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب تعادل فريقه اليوم أمام الإمارات في كأس الخليج العربي رداً على سؤال عما إذ كانت المباريات المقبلة في دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة بمثابة تجهيز للفريق لمونديال الأندية: "المباريات الثلاث القادمة في الدوري أهم بالنسبة لي من كأس العالم للأندية، في الدوري عليك أن تخوض 26 مباراة في الموسم وأن تبذل قصارى جهدك وأن تكون في مستوى مرتفع دوماً لذلك فإن الدوري أهم لي من المونديال".

وكان العين تعادل في المباراة أمام منافسه فريق الإمارات ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي التي أقيمت على ملعب طحنون بن محمد بـ"القطارة" بدلاً عن استاد هزاع بن زايد الذي يشهد بعض الإصلاحات ليكون جاهزاً لاحتضان مباريات كأس العالم للأندية.

وقال زوران: "لم تكن مباراة مثيرة وكانت لدينا العديد من الفرص للتسجيل ولكن اللاعبين لم يستغلوها بالشكل المطلوب، دفعت بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب ووقفت على العديد من السلبيات والإيجابيات التي ستساعدنا في المباريات القادمة".

وأضاف: "اللاعبون الشباب ظهروا بشكل جيد، في المجمل أنا سعيد بأدائهم، هنالك لاعبون سيكونون نواة للفريق الأول مستقبلاً".