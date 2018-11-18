"الصقور" تتعادل أمام العين وتنعش حظوظها التأهل في كأس الخليج

المصدر: معاذ كمبال – العين

أبقى فريق الإمارات على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة بعد تعادله سلبياً اليوم أمام مستضيفه فريق العين ضمن الجولة السادسة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

وتحتاج "الصقور" إلى الفوز في الجولة المقبلة أمام الشارقة بأي نتيجة وانتظار خسارة الظفرة أو الجزيرة اللذين سيتواجهان مع بعضهما البعض حتى يحصل على بطاقة التأهل.

وكان الإمارات الفريق الأفضل في اللقاء بعد ان حصل على عدد من الفرص للتسجيل لكن لاعبوه أهدروها أمام مرمى الحارس حمد المنصوري.

يذكر أن فريق العين كان قد ضمن التأهل لربع النهائي منذ الجولة الماضية وهو ما دفع مدربه الكرواتي، زوران ماميتش على الدفع بتشكيلة كاملة من اللاعبين الشباب والاحتياطيين.