ثنائية لوفانور تصعد بشباب الأهلي إلى ربع نهائي «الكأس»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

تأهل شباب الأهلي إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعدما فاز على بني ياس بهدفين مقابل هدف، أمس، على استاد شباب الأهلي، ليصعد الفريق إلى وصافة المجموعة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بينما تراجع «السماوي» إلى المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب، وكاد يحرز الهدف الأول بثلاث مناسبات في أول 15 دقيقة، عندما ارتدّت كرة لعبها المولدوفي، لوفانور هنريكي، برأسه من القائم (10)، ثم أتبعها اللاعب نفسه بتسديدة خطرة من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم، بينما أهدر الأرجنتيني، ماورو دياز، فرصة من داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وواصل صاحب الأرض أفضليته، وأهدر الإكوادوري، جيمي أيوفي، أسهل فرص اللقاء، عندما تلقى كرة عرضية من لوفانور، ورغم أن أيوفي كان مواجهاً للمرمى تماماً إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة، قبل أن يحرز لوفانور الهدف الأول في الدقيقة 27، مستغلاً ركلة ركنية لعبها دياز وحوّلها لوفانور برأسه إلى ىالمرمى، وأضاف اللاعب المولدوفي الهدف الثاني (39) بالطريقة نفسها، بكرة لعبها برأسه من عرضية عبدالعزيز هيكل، بينما أحرز حمد الأحبابي الهدف الأول لبني ياس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الفريقين، وكانت أخطر فرصة لمصلحة شباب الأهلي من كرة تلقاها محمد جمعة «بيليه»، داخل منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع وسدد كرة جميلة ارتدّت من القائم، وأمسكها حارس بني ياس، محمد الحمادي، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

من جانب آخر، قاد البرازيليون الثلاثة، فابيو دي ليما، وفينيسيوس دي ليما، وكايو كانيدو، الوصل لتحقيق فوز صعب على ضيفه دبا الفجيرة 4-2، في المباراة التي جرت بينهما، أمس، لحساب الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل فابيو دي ليما الهدف الأول للوصل (10)، قبل أن يتعادل المغربي، يحيى جيران، للنواخذة (42)، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة، لكن البرازيلي الآخر في صفوف الإمبراطور، فينيسيوس دي ليما، تمكن من معاودة التقدم لفريقه (64)، ثم أضاف مواطنه كايو الهدف الثالث من ضربة جزاء (78)، ثم عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الرابع (82) وقلص المغربي إدريس فتوحي النتيجة (90+4).

وبتلك النتيجة يكون الوصل قد حافظ على حظوظه في بلوغ الدور الثاني من البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى سبع نقاط، حيث يكفيه التعادل مع بني ياس في الجولة الأخيرة للتأهل، فيما تجمد رصيد دبا عند ست نقاط، ومازالت له مباراة متبقية أمام عجمان.

وكان الوصل - الذي دخل مباراة دبا وعينه على المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال - قد قدم أداء متبايناً عبر شوطَي اللقاء، إذ عزّز أفضليته في البداية بالهدف الذي سجّله ليما من مجهود فردي مميز، لكن أداء لاعبيه تراجع بعد ذلك، واستفاد منه دبا الفجيرة لتحقيق التعادل.

وسعى أصحاب الأرض لإدراك التقدم في الشوط الثاني، وتحقق لهم ما أرادوا بفضل خبرة لاعبه البرازيلي، فينيسيوس دي ليما، الذي تمكن من تسجل هدف من خطأ دفاعي، ثم وسع كايو النتيجة بإضافة هدفين خلال 14 دقيقة.