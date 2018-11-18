الوجوه الشابة تقود العين أمام الصقور

المصدر: محمد أبوإسماعيل ومعاذ كمبال - دبي

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم، إذ يستضيف العين فريق الإمارات عند الساعة 4:45، كما يستقبل النصر الظفرة في التوقيت نفسه، وتختتم مباريات، اليوم، بلقاء الشارقة مع ضيفه الفجيرة في السابعة والنصف.

وفي مباراة العين والإمارات يتوقع أن يدفع مدرب الزعيم، الكرواتي زوران ماميتش، بتشكيلة تضم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لها للمشاركة، بعد أن ضمن الفريق التأهل للدور ربع النهائي، عقب أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، في المقابل فإن الإمارات يخوض اللقاء بفرصة الفوز فقط من أجل إنعاش حظوظه في التأهل.

وتبدو الفرصة مواتية أمام مدرب فريق العين للاستفادة القصوى من اللقاء لتجهيز لاعبيه البدلاء، خصوصاً أن «الزعيم» يواجه روزنامة ضاغطة خلال الأيام المقبلة حتى نهاية العام، إذ سيستأنف مشواره في دوري الخليج العربي، على أن يبدأ مشواره، بداية الشهر، في كأس رئيس الدولة أمام الوصل، بينما سيدشن مشواره في كأس العالم للأندية منتصف الشهر المقبل أيضاً.

وقال زوران ماميتش، في مؤتمر صحافي، إن فريقه مطالب بالاستمرارية في تقديم العروض القوية، وإحراز النتائج الإيجابية بمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، مؤكداً: «قدمنا أربع مباريات على أعلى مستوى خلال المنافسة منذ انطلاقتها، وهدفنا أن نقدم أداء مشرّفاً في الجولة الأخيرة، لنؤكد حضورنا الجيد، ونظهر المستوى الفني العالي».

وفي مباراة ثانية يبحث النصر عن الصدارة المنفردة للمجموعة الثانية، عندما يستضيف الظفرة في استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة من أربعة انتصارات، ويتساوى مع العين الذي خاض مباراة أكثر.

وكان النصر قد نجح في تحقيق الفوز، الجولة الماضية، على الجزيرة 2-1، ليواصل نتائجه الإيجابية، بينما حافظ الظفرة على آماله عقب فوزه على الشارقة والوصول إلى النقطة السابعة والوجود في المركز الثالث.

وأكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن العميد سيخوض مواجهة الظفرة بحثاً عن الفوز كعادته في جميع المباريات، بغض النظر عن حسم العميد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، بعد الفوز في الجولة السابقة على الجزيرة بهدفين مقابل هدف.