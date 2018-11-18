الشارقة يبحث عن أول 3 نقاط

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يسعى الشارقة - خلال مباراة اليوم، التي تجمعه مع ضيفه الفجيرة ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة كأس الخليج العربي - إلى تحقيق فوزه الأول، وحصد أول ثلاث نقاط في هذه المسابقة، بعدما ظل رصيده خالياً من النقاط، ويجلس في مؤخرة ترتيب الفرق، وفقد فرصة التأهل لدور الثمانية في المسابقة، إثر تعرضه لأربع خسائر متتالية، أمام العين والنصر والجزيرة والظفرة، علماً بأن الشارقة يتصدر ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 21 نقطة، من دون أن يتعرض لأي خسارة.

ورغم خروج الشارقة من المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي في المسابقة، إلا أن الفريق يعتبر مباريات كأس الخليج العربي إعداداً جيداً له لبطولة دوري الخليج العربي.

وتعد ظروف الفجيرة والشارقة متشابهة في هذه المسابقة، إذ يحتلان المركزين الأخيرين في المجموعة الثانية، إذ حصد الفجيرة نقطة واحدة فقط حتى الآن، بتعادله مع الظفرة 2-2 في الجولة الثانية، بينما الشارقة من دون نقاط.

وفي المقابل فإن المباراة تعد أيضاً فرصة للفجيرة لإعادة ترتيب أوراقه من جديد، والاستعداد للمباريات المقبلة في الدوري.