أحمد وجاسم يدشنان «ميداليات جوجيتسو الإمارات» في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - الإمارات اليوم

نجح نجما الجوجيتسو، أحمد إبراهيم مراد وجاسم سعيد، من أكاديمية «A.F.N.T» في قص شريط الإنجازات بالجولة الثالثة من النسخة الرابعة لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»، التي تقام حالياً في مدينة ريو دي جانيرو، بمشاركة 2400 لاعب ولاعبة من 34 دولة حول العالم.

وبعد خمسة نزالات نارية، توّج مراد بالميدالية البرونزية ليكون أول إماراتي يصعد منصات التتويج في هذه الجولة التي تعد الأصعب والأقوى في جولات أبوظبي جراند سلام، التي تقام كل عام في طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن. وتمكن زميله في الفريق نفسه، جاسم سعيد، في تحقيق برونزية الحزام البنفسجي في وزن 77 كيلوغراماً.\