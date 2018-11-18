ميسي وبوغبا في دبي.. وأنصار مانشستر يونايتد قلقون

المصدر: سيد مصطفى - دبي

توافد إلى دبي، خلال اليومين الماضيين، عدد من نجوم الكرة العالمية، لقضاء إجازة سريعة، أثناء فترة التوقف الدولية الحالية، التي تقام خلالها مباريات ودية ورسمية للمنتخبات العالمية.

وكان من أبرز الأسماء التي زارت دانة الدنيا، نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، الذي وصل صباح أول من أمس رفقة أسرته في إجازة لأربعة أيام، إذ زار عدداً من معالم دبي السياحية، منها المتنزه الترفيهي «دبي باركس آند ريزورتس».

وظهر كذلك نجم مانشستر يونايتد، ومنتخب فرنسا، بول بوغبا في دبي، والتقى ميسي في مطعم «سالت باي»، وظهر اللاعبان برفقة الشيف الشهير نصرت، الذي اعتاد تقطيع اللحم بطريقة خاصة، وبرشة الملح التي اجتذبت لمطعمه العديد من المشاهير في المجالات كافة.

ولم يمر هذا اللقاء مرور الكرام في وسائل الإعلام العالمية، خصوصاً الإنجليزية، التي نقلت قلقاً في وسط أنصار مانشستر يونايتد، من أن يكون حديث ميسي وبوغبا لتمهيد الطريق لانتقال اللاعب من قلعة «الشياطين» إلى برشلونة، خصوصاً في ظل الحديث المتزايد منذ بداية الموسم عن العلاقة السيئة بين بوغبا ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأفردت صحف «ذي صن» و«ميرور» و«ديلي ميل» و«ميترو»، ووسائل إعلام أخرى كثيرة، مساحات واسعة تحدثت فيها عن هذا اللقاء، وبعضها ربط أيضاً وجود النجم المصري محمد صلاح في دبي، لزيادة الحديث عن احتمالات انتقال صلاح للعب في الدوري الإسباني مع برشلونة. ورغم أن تأويلات الصحف الإنجليزية بعيدة عن الواقع، فإنها أثارت نقاشاً واسعاً، انتقل كذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ انتهاء كأس العالم بروسيا الصيف الماضي، فضل ميسي الابتعاد عن منتخب بلاده حتى نهاية السنة، في المقابل غاب بوغبا عن منتخب فرنسا الذي يلعب في دوري الأمم الأوروبية حالياً بسبب الإصابة، إلا أنه حضر إلى دبي لمتابعة مهرجان الموسيقى الإفريقية أول من أمس.

وقام بوغبا بزيارة أحد المواقع المشاركة في تحدي دبي للياقة، واطلع على هذه المبادرة الرائدة من نوعها. وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية إنه على الرغم من أن بوغبا تحدث مع ميسي عن أغنية أطلقها لاعبو منتخب فرنسا، وتحدثوا فيها عن قيام لاعب تشلسي البريطاني، نغولو كانتي بإيقاف ومراقبة ميسي، وسخرية الأخير من ذلك حيث اعتبرها «أكذوبة»، إلا أنها كشفت أن اللقاء أثار استغراب أنصار مان يونايتد، وزاد قوة الشائعات التي ربطت بوغبا ببرشلونة.

في المقابل، نشر نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، قائلاً «مرحباً دبي نحن قادمون»، وسبق محمد صلاح إلى دبي زميلاه في ليفربول: جيمس ميلنر وأدم لالانا، اللذان زارا الوحدة العلاجية في نادي شباب الأهلي.

وحضر ميلنر ولالانا، إلى جانب لاعب ويست هام، كريس نوبل، جانبا من بطولة موانئ دبي العالمية للغولف.

وجاء في عنوان لـ«ميرور» عن اللقاء بين ميسي وبوغبا: «بوغبا وميسي يستمتعان بالعشاء في دبي وسط تكهنات حول انتقال نجم مان يونايتد إلى برشلونة»، في المقابل تساءلت «ميترو» عن «ماذا قال بوغبا لميسي».

وقالت «ذي صن» إن أنصار مان يونايتد يخشون الأسوأ، بعد اجتماع بوغبا وميسي.

ليونيل ميسي استغل إجازة الأيام الأربعة لقضائها في دبي مع أسرته الصغيرة.

صحيفة «ذي صن» البريطانية تقول إن أنصار مان يونايتد يخشون الأسوأ بعد لقاء ميسي وبوغبا.