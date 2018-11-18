دبي.. الوجهة الأولى للنجوم العالميين

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أصدر مجلس دبي الرياضي بياناً صحافياً، أمس، أعرب فيه عن سعادته بتوافد كل هؤلاء النجوم العالميين إلى دانة الدنيا، مشدداً على أن دبي مازالت هي الوجهة الأولى العالمية لكل النجوم من مختلف المجالات خصوصاً الرياضة.

وانتشرت على نطاق واسع، أول من أمس، صور لعدد من النجوم خلال زيارتهم إلى دبي، منهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجوم ليفربول: المصري محمد صلاح، وجيمس ميلنر، وأدم لالانا، والفرنسي بول بوغبا نجم مان يونايتد.

وقال البيان: تواصل دبي استقطاب النجوم الرياضيين العالميين، ما يعزز موقعها كواحد من أهم المقاصد السياحية والترفيهية والرياضية.

وفي جانب آخر، يواصل مجلس دبي الرياضي تحضيراته لانطلاق مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، الذي سيقام يومي الثاني والثالث من يناير المقبل، تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد»، وفي مقدمة الحضور سيكون رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو.