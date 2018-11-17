بني ياس يطلب التأهل رسمياً في الكأس.. وشباب الأهلي يخشى الحسابات المعقدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة مصيرية، عندما يستضيف بني ياس في الجولة السادسة من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، الساعة 19:30 على استاد شباب الأهلي في العوير، إذ توقف رصيد الفريق عند ست نقاط بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام دبا، وسيصبح موقفه معقداً، إذا لم يحقق الفوز، لكنه سينتظر نتائج الآخرين.

في المقابل، يسعى «السماوي» إلى حسم تأهله لربع النهائي، خصوصاً أن لديه ثماني نقاط في رصيده، ويمنحه الفوز التأهل رسمياً لدور الثمانية، والأمر نفسه بالتعادل، في حال خدمته نتائج المباريات الأخرى في المجموعة الأولى.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن الفريق لا يتحمل خسارة المزيد من النقاط، وقال: «بعد الخسارة المفاجئة أمام دبا الفجيرة، بات شباب الأهلي يحتاج إلى الفوز على بني ياس، حتى لا يدخل في حسابات معقدة لضمان التأهل لربع النهائي».

وقال، في مؤتمر صحافي: «تحدثت مع اللاعبين حول أهمية تصحيح الأخطاء، وتطوير مستوى الفريق، وأن نكون أكثر حذراً في المباريات المقبلة، لأنه يجب ألا نخسر أي نقاط أخرى في البطولة».

وأضاف: «افتقدنا روح الانتصار أمام دبا الفجيرة، رغم أننا كنا الأفضل داخل الملعب، والأكثر سيطرة على مجريات اللعب، لكن في الوقت نفسه أرى أن التعثر له فوائد، لتركيزنا بشكل أكبر على تصحيح الأخطاء، والعودة إلى الانتصارات، إذ إننا لدينا الوقت الكافي للعمل وتعويض هذه الخسارة».

وأشاد المدرب الأرجنتيني بأداء بني ياس في المباريات الأخيرة، وقال: «نواجه فريقاً قوياً، ورغم أنه صعد الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، فإن (السماوي) يقدم عروضاً جيدة، ويحقق نتائج ممتازة، خصوصاً أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، ويسعى إلى حسم تأهله لربع النهائي، لكنني أثق تماماً بإمكانات لاعبي شباب الأهلي، ورغبتهم في تحقيق الفوز».

- النقاط الثلاث تمنح بني ياس بطاقة التأهل في

المجموعة الأولى.. بينما يحتاج شباب الأهلي للفوز

وانتظار نتائج الآخرين.