سباق الأريام لليخوت الشراعية ينطلق اليوم

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

تقام اليوم منافسات سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ويقام لمسافة 30 ميلا بحريا من أعلى جزيرة الضبعية وصولاً لمقر النادي بكورنيش العاصمة.

وكان مقررا إقامة السباق غدا بعد تأجيله الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن تم تقديمه إلى اليوم بناء على تقارير الأرصاد الجوية. ويشارك في السباق 113 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة بدلا من 105 محامل بزيادة 8 محامل عن الاسبوع الماضي، وخصص نادي أبوظبي 3 ملايين درهم جوائز للفائزين في السباق.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الرميثي أن التزام جميع المشاركين يتيح مبدأ اتاحة الفرص أمام جميع البحارة، وأشاد بحجم المشاركة مؤكداً أن الوصول إلى 1500 بحار مقسمين على 105 محامل شراعية يؤكد أن الجميع عازم على تقديم سباق رائع فضلاً على أن ذلك يأتي تأكيداً لمكانة التراث في نفوس الشباب.