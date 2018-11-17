الوصل لن يستبدل سوك في يناير

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى الجهاز الفني للوصل رغبته في استمرار اللاعب الكوري الجنوبي، أوه بان سوك، وعدم استبداله في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، إذ أكد مدرب «الإمبراطور»، حسن العبدولي، أنه لا توجد نية للاستغناء عن سوك، مشيراً إلى أن الأنباء التي ترددت حول تعاقد «الفهود» مع لاعب من الدوري السعودي بدلاً من اللاعب الكوري، غير صحيحة، موضحاً أنه إذا كان هناك اتجاه من شركة الكرة غير ذلك، فإن الجهاز الفني ليس لديه علم بذلك.





