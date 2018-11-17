كوزمين يعود إلى الإمارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

عاد المدرب الروماني أولاريو كوزمين إلى الإمارات، عقب ختام الدوري الصيني الأحد الماضي، إذ قاد كوزمين فريق جيانغسو سونينغ للفوز على هيناي جياني بأربعة أهداف دون رد، ليحتل الفريق المركز الخامس في لائحة الترتيب، بعدما كان يحتل المركز الـ 12 الموسم الماضي.

وزار المدرب السابق للعين والأهلي، فندق ند الشبا في دبي، حيث التقى مع عدد من اللاعبين السابقين الذي تولى تدريبهم في الفريقين، ونشر أكثر من لاعب صوراً للمدرب الروماني أثناء زيارته للاعبين، وأبرزهما ماجد حسن وخميس إسماعيل، اللذين أبديا سعادتهما برؤية أورلايو كوزمين مجدداً، بعدما تولى تدريب الأهلي لمدة أربعة مواسم، حقق خلالها إنجازات عدة، أبرزها التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

في المقابل، أكدت وسائل الإعلام الرومانية، أن مالك نادي جيانغسو سونينغ، زانغ جيندونغ، يرغب في تمديد عقد كوزمين حتى 2021، رغم احتلاله المركز الخامس بفارق 20 نقطة عن البطل شنغهاي، إذ ذكرت صحيفة «أديفارول» أن الفريق الصيني قدم مستويات ممتازة بقيادة كوزمين، خلفاً للمدرب الإيطالي فابيو كابيلو.