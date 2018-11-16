نيغريدو: دبي مدينة عصرية.. ومعاملة النصر «مذهلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

قال محترف نادي النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، إن انتقاله للعب مع «العميد» كان محفوفاً بالمخاطر، لكونه سيخوض تجربة لا تقتصر على تغيير بلد وقارة فحسب، بل لكونها تمثل أخذ خطوات سريعة للسير بكل شيء بالصورة المطلوبة، على حد تعبيره.

وأوضح نيغريدو في حوار لصحيفة «أس» الإسبانية: «ليس من السهل الوصول إلى بلد جديد يختلف عن البلدان والأندية التي لعبت بها، لكن هنا في دبي كل شيء يجعل الفرد يتأقلم عليه بسهولة، سواء لي على الصعيد الشخصي أو على صعيد عائلتي، دبي مدينة عصرية للغاية، كما أن إدارة النصر تعاملني بطريقة مذهلة، ويقدمون لي جميع أنواع التسهيلات، بحيث لا داعي للقلق وحصر تركيزك فقط على كرة القدم».

وأضاف: «كل يوم هناك تحدٍّ جديد، إلا أن عامل الانسجام السريع الذي نجحت في تحقيقه مع فريقي الجديد يساعدنا على الفوز في المباريات، وهذا هو الهدف الذي حددناه أنا وزملائي».

وعن علاقته مع زملائه في الفريق الجديد، أجاب نيغريدو: «زملائي في الفريق يثقون بي كثيراً، وأشعر بأنني أصبحت شخصاً مهماً في النصر، وأشعر بالفخر تجاه الثقة والمسؤولية التي يُلقونها على عاتقي، لكونهم ينظرون لي كقائد للفريق، وجلّ تركيزي في المباريات على أن أكون عند حسن ثقتهم بي، وأسجل الأهداف لفريقي وأُهديه الفوز».

وعن رحيله عن بشكتاش، الذي وصفته الصحيفة الإسبانية بالأمر المفاجئ، بعد أن كان نيغريدو مستقراً تماماً مع فريقه، أجاب مهاجم النصر: «في الحقيقة لم يكن الأمر سهلاً في اتخاذ قرار الخروج من ناديي السابق، لكنني بصورة عامة سعيد مع ناديي الجديد النصر، وهذا جلّ ما أفكر فيه حالياً، خصوصاً أنني أحقق معدلات تسجيل مرتفعة، وأتطلع لتحقيق الأداء الأفضل وتسجيل مزيد من الأهداف، لأن ذلك سيعني أن الأمور تسير على ما يرام، سواء بالنسبة لي أو لفريق النصر».

أحقق معدلات تسجيل مرتفعة، وأتطلع لتحقيق الأداء الأفضل.

أصبحت شخصاً مهماً في النصر، وأشعر بالفخر تجاه الثقة والمسؤولية.