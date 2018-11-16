مانع محمد: السيرة الذاتية لا تكفيني للانضمام إلى «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب شباب الأهلي، مانع محمد، سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في مباراة كاملة مع الفريق أمام عجمان، الثلاثاء الماضي في كأس الخليج العربي، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي في 16 أكتوبر 2017، إذ شارك الموسم الحالي في مباراة واحدة أمام عجمان لمدة 61 دقيقة، بينما أكد مانع أنه يتمنى المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019، لكنه أشار إلى أن السيرة الذاتية له لا تكفي لاختياره ضمن قائمة «الأبيض» في البطولة.

وقال مانع محمد لـ«الإمارات اليوم» إنه تخطى مرحلة الخوف بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، التي أبعدته عن التدريبات والمباريات لمدة عام بالكامل، لافتاً إلى أنه في المرحلة المقبلة يحتاج فقط إلى الحصول على الثقة، واكتساب حساسية المشاركة في المباريات.

وأضاف: «أحتاج إلى المزيد من الوقت حتى أظهر بمستوى جيد، وذلك لن يأتي إلا عن طريق المشاركة في المباريات، خصوصاً أنني لعبت أمام عجمان قبل شهر، وغبت عن المباريات بعد ذلك، قبل أن أعود للمشاركة أمام دبا الفجيرة».

وعن سبب عدم مشاركته في المباريات، قال: «صراحة أتفهم تفكير المدرب في التعامل مع اختياراته للتشكيلة، إذ إنه من الصعب أن يقوم بتغيير التشكيلة عندما يحقق الفريق الانتصارات، لذلك كان من الطبيعي ألا يتم ضمي، ومن جانبي أرى بالفعل أن مصلحة شباب الأهلي أهم من مشاركتي أساسياً مع الفريق».

وتابع: «سأنتظر فرصتي للمشاركة في المباريات، وحالياً وصلت إلى مرحلة جيدة، ومع المشاركة في أكثر من مباراة سيرتفع مستواي بشكل تدريجي».

أما بالنسبة إلى سر الطفرة التي حدثت في أداء شباب الأهلي، بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، فقال: «أرى أن تغيير المدرب كان شيئاً إيجابياً بالنسبة إلى الفريق، إذ إن المدرب التشيلي لويس سييرا لم يحالفه التوفيق في أن يجعل اللاعبين يقدموا كل ما لديهم، ولم يكن التواصل معهم في أفضل درجاته، في المقابل بشهادة معظم اللاعبين، يتفوق أروابارينا في الجوانب الفنية والنفسية، في طريقة التعامل مع اللاعبين، وأتمنى أن نواصل التطور في المباريات المقبلة، وأن نظهر بمستوانا المعروف عنا».

وتحدث مانع عن احتياجات شباب الأهلي في الفترة المقبلة، وقال: «يجب التركيز في جميع المباريات، وعدم خسارة المزيد من النقاط، خصوصاً أن المنافسة قوية وصعبة من جميع الأندية».

وأشار إلى أن حظوظه في الانضمام إلى المنتخب مرتبطة بمشاركته أساسياً في المباريات المقبلة قبل انطلاق كأس آسيا في يناير المقبل، وقال: « من حق المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أن يختار اللاعبين الذين يشاركون باستمرار، وحتى إذا كنت من الأسماء التي سبق لها الانضمام إلى المنتخب، فإن السيرة الذاتية لا تكفي لأن يختارني المدرب ويضمني إلى قائمة الأبيض، وسيكون الأمر مرتبطاً بمشاركتي في المباريات».

- مصلحة شباب الأهلي أهم من مشاركتي أساسياً.