النصر يهزم البطائح.. ودبا الحصن ينفرد بصدارة كرة الصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصل فريق دبا الحصن انفراده بصدارة دوري الصالات حتى نهاية الأسبوع الخامس برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء 5-2 في ديربي المنطقة الشرقية، وظل الظفرة في المركز الثاني، بينما رفع العميد النصراوي رصيده إلى ثماني نقاط محتلاً المركز الثالث، بعد فوزه على مستضيفه البطائح 2-صفر.

وتجمّد البطائح عند خمس نقاط محتلاً المركز الخامس، وشباب الأهلي الرابع بسبع نقاط، وخورفكان سادساً بأربع نقاط، والحمرية سابعاً بنقطتين، ومليحة ثامناً بنقطتين، وكلباء التاسع والأخير برصيد نقطتين.

تبادل تسجيل أهداف دبا الحصن وائل محمد خميس وعلي خميس بتسجيل هدفين، وسجل عبدالله الحوسني هدفين، وسجل لاتحاد كلباء خالد مسعود. يذكر أن فريق اتحاد كلباء كان قد بادر بتسجيل هدف السبق، ومن ثم عاد أصحاب الأرض بقوة وفرضوا سيطرتهم على مجريات المباراة بفضل تألق علي خميس وعبدالله الحوسني ووائل خميس.