استقبال الأبطال لنجوم «الفيكتوري» بعد التألق في مونديال الزوارق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي أبطال فريق الفيكتوري تيم، باستقبال الأبطال لدى عودتهم، أول من أمس، من خلال مطار دبي، بعد التألق أخيراً، في سباق «السوبر بوت انليمتد» للزوارق السريعة، ضمن منافسات النسخة 38 لبطولة العالم، التي تختتم بعد غد في ولاية فلوريدا الأميركية.

وحقق فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، عبر «زورق 33» بقيادة البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي، والمخضرم جون توملسون، المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، الذي شهد مشاركة نخبة من أبطال العالم، بينما تعرض «زورق 3» بقيادة البطل الإماراتي العالمي عيسى آل علي، وستيف كيرتز، لحادث انقلاب في السباق الثالث والختامي بعد الجولات الأولى من انطلاقة السباق، ما أثر في منافسة «الفيكتوري» على الصدارة.

وكان في مقدمة مستقبلي الأبطال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، مهرة فلكناز، وحسن الرمسي، مدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن «الفيكتوري تيم» تصدر منافسات السباق في الجولة الثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام للسباق الثالث والختامي من البطولة، بعد تعرّضه لعقوبة خصم دقيقتين بسبب انطلاقه قبل رفع الراية الخضراء.

«زورق 33» بقيادة سالم العديدي والمخضرم جون توملسون حل ثالثاً في الترتيب العام