الهاجري يعد بتقييم تجربة «المدرج العيناوي» لتطبيقها في استاد هزاع

المصدر: معاذ كمبال - العين

وعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، بتقييم تجربة المدرج العيناوي في المباريات الثلاث المقبلة التي تنتظر الفريق خارج ملعبه أمام اتحاد كلباء 24 الجاري في دوري الخليج العربي، ثم لقاء الوصل في الثالث من الشهر المقبل بالدوري، ووصولاً إلى مواجهة الوصل أيضاً في السابع من الشهر المقبل في كأس رئيس الدولة.

وقال الهاجري في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «التحدي يكمن في إقناع الجميع بأهمية متطلباتنا كجماهير، ولكن حتى نتمكن من تحويل الفكرة إلى واقع ملموس، فلم لا نعمل معاً على تنفيذ أفكارنا التي تمنعها لوائح ملعبنا من خلال تطبيقها خارج أرضنا في المواجهات الثلاث المتبقية حتى نهاية الدور الأول لتقييم التجربة والوقوف على مدى نجاحها؟».

وأضاف: «سنقوم بتقييم تجربة المدرج العيناوي الجديد خلال المواجهات الثلاث المقررة خارج ملعبنا حتى نهاية الدور الأول وعلى ضوئها سنعمل على رفع التقارير بالتفاصيل والأرقام الدقيقة للجهات المعنية، والمطالبات المقدمة للنظر في بعض البنود المهمة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة».

ومنذ الانتقال لاستاد هزاع بن زايد قبل ثلاثة مواسم تطالب جماهير العين بالسماح لها باستخدام الميكروفون الذي تمنع إدارة الاستاد استخدامه، نظراً لطبيعة الملعب المخصصة في الأصل لارتداد الصوت «الصدى».