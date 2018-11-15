الإمارات تفوز بتنظيم كأس العالم لبناء الأجسام 2019

المصدر: محمد فاضل - دبي

فازت الإمارات بشرف تنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم لبناء الأجسام، التي ستقام في الفجيرة خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من نوفمبر لعام 2019.

جاء ذلك في حفل أقيم، أمس، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام، ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور رافائيل سانتياغو، أمس، في اسبانيا، والمدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وبموجب الاتفاق ستستضيف الفجيرة المنافسات العالمية واجتماعات الجمعية العمومية (الكونغرس) للاتحاد الدولي لبناء الأجسام، على أن تقوم دائرة الصناعة والاقتصاد، الشريك الاستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام، بالتنظيم، بالتعاون والتنسيق والإشراف مع اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

يذكر أن بعثة رسمية مكونة من اللجنة المنظمة للبطولة تضم في عضويتها مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد المهندس محمد عبيد بن ماجد، واتحاد الامارات لبناء الأجسام، ومدير بطولة الفجيرة خليل معروف، شاركوا بالمفاوضات التي قادت للفوز التاريخي.

وجاء فوز الإمارات بشرف تنظيم البطولة بإجماع أعضاء الجمعية العمومية التي نظمت بمدينة بني يدرون في إسبانيا بحضور جميع ممثلي الاتحادات الدولية في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام (94 دولة).

واطلع وفد الإمارات على التنظيم والترتيبات الخاصة بالبطولة، بالإضافة الى الشروط واللوائح المرتبطة بالبطولة.