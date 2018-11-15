34 دولة تتنافس على ألقاب بطولة أبوظبي للجوجيتسو في ريو دي جانيرو

المصدر: ريو دي جانيرو - الإمارات اليوم

تنطلق غداً أقوى جولات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، على تسعة أبسطة يتنافس عليها أهم اللاعبين المصنفين في العالم على مدار أيام 16 و17 و18 نوفمبر الجاري، في ضيافة واحدة من أهم قلاع الجوجيتسو في العالم، فهي التي شهدت تحول رياضة الجوجيتسو من مرحلة الهواية والممارسة الترفيهية إلى مرحلة البطولة والمنافسة الاحترافية على أيدي عائلة جرايسي في مطلع القرن الماضي، التي وضعت لهذه اللعبة التي نشأت في اليابان قبل نحو 1000 عام.

ويشارك في جولة ريو دي جانيرو 2185 لاعباً من البرازيل فقط، و73 لاعباً من الإمارات، و25 لاعباً من الأرجنتين، وستة من الولايات المتحدة الأميركية، وخمسة من فرنسا، وأربعة من كل من المملكة المتحدة وباراغواي وتشيلي وبيرو والإكوادور، وثلاثة من البرتغال والسويد، ولاعبان من كل من النرويج وإسبانيا وكولومبيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا واستراليا وايطاليا ومصر والمكسيك، ولاعب واحد من الأردن والبوسنة وأوكرانيا والمغرب واليمن وفنلندا وكوريا الجنوبية واليونان وسويسرا وعمان والمجر وأنغولا.