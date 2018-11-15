ريجيكامب: إهدار الفرص أبرز مشكلات الوحدة الفنية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الروماني لورنت ريجيكامب، أن فريقه يطمح إلى المنافسة على كل البطولات المحلية، بما فيها بطولة كأس الخليج العربي التي تأهل فيها للدور ربع النهائي، وشدد على أن فترة التوقف الحالية ستدفع الفريق إلى الاستفادة من إشراك اللاعبين الشباب في مسابقة الكأس، لكنه قال إن هناك مشكلات فنية يعانيها الوحدة، وظهرت أيضاً في لقاء بني ياس، أول من أمس، أبرزها «عدم نقل الكرة بسرعة، وإهدار الفرص أمام المرمى».

وقال ريجيكامب خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه، أول من أمس، أمام بني ياس في الجولة الخامسة من المسابقة، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، واستمرار صدارة الفريق للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة: «نطمح إلى إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، بالفوز في المباراة المقبلة والأخيرة أمام اتحاد كلباء، في الجولة السادسة، بعد التعادل مع بني ياس، لمواجهة الفريق الحائز المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية التي تضم فرقاً قوية، أبرزها العين حامل لقبَي الدوري والكأس، والشارقة متصدر الدوري، والجزيرة الوصيف، لمواصلة طريقنا حتى المباراة النهائية، وإحراز اللقب الذي فاز به الفريق أكثر من مرة في السنوات الأخيرة».

وعن مباراة بني ياس فنياً قال: «الوحدة نجح في إيجاد توليفة جيدة من اللاعبين الشباب، الذين قدموا مردوداً جيداً إلى حد ما، ضمن التشكيل الأساسية للإسهام في دمجهم ضمن المنظومة العامة للفريق، قبل الاستحقاقات المهمة المقبلة، والفضل في ذلك للائحة البطولة التي تفرض مشاركة ثلاثة لاعبين من مواليد 1997 وما فوق».

وعن كيفية استغلال فترة توقف الدوري الحالية، قال: «نسعى لتحضير الفريق بدنياً بصورة مثالية للاستحقاقات المقبلة، مع الدفع بأكبر عدد من اللاعبين في مباريات الكأس، وأنا سعيد بعودة المصابين لدعم صفوف الفريق قبل استئناف الدوري، وأتمنى تصحيح العديد من الأمور الفنية خلال الحصص التدريبية المقبلة، أبرزها نقل الكرة بسرعة، واستغلال الفرص أمام المرمى، بعد أن تسابق اللاعبون على إهدارها أمام بني ياس».

مدرب بني ياس: أرحنا اثنين من الأجانب خشية الإرهاق

قال المدير الفني لبني ياس، الكرواتي كرونسلاف جوريتش، إن فريقه استفاد من مواجهة الوحدة في نجاح العديد من الوجوه الشابة التي يمكن الاعتماد عليها في الاستحقاقات المهمة المقبلة، في ظل ضغط جدول مباريات الفريق على صعيد أكثر من بطولة، ما يفرض على الجهاز الفني تجهيز 18 لاعباً للمشاركة ضمن القائمة الأساسية.

وقال في المؤتمر الصحافي «لجأنا إلى إراحة اثنين من الأجانب، هما الإسباني كوندي والهولندي جورج ليوري، لعدم إرهاقهما، ومنح الفرصة لآخرين في إثبات وجودهم»، وأضاف «نسعى إلى احتلال أفضل مركز في المجموعة، وخوض مباراة شباب الأهلي، بعد غد، بجدية تامة لانتزاع النقاط الثلاث من أجل تأكيد التأهل للدور ربع النهائي».

• الوحدة ضمن تأهله إلى ربع نهائي الكأس، بعد استمراره في صدارة المجموعة الأولى.