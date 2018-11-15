رازوفيتش: الظفرة يريد الظهور بشكل جيد في كل المسابقات

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، إن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على حساب الشارقة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، قياساً بالنتيجة، والأداء الجيد الذي قدمه لاعبوه، بحسب تعبيره.

وقال رازوفيتش، في المؤتمر الصحافي، إن «الظفرة يريد الظهور بشكل جيد في كل المسابقات، وليس فقط في الدوري»، مؤكداً: «ظهر الفريق بصورة جيدة، وفي تقديري أن الإعداد للمباراة المقبلة سيكون أفضل، لأن المصابين سيعودون خلال الأيام المقبلة».

وأصبح مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أول مدرب في تاريخ النادي يحقق الفوز على الشارقة في لقاءات الفريقين بكأس الخليج العربي.

في المقابل، قلل مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، من الخسارة، وقال إنه استغل المباراة للدفع ببعض اللاعبين الشباب لاكتساب الثقة.