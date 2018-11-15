مدرب الوصل: الأهلي المصري لن يتأثر بخسارة لقب إفريقيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، حسن العبدولي، أن فريقه ينظر إلى مواجهة الأهلي المصري، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، باهتمام كبير، مشيراً إلى أن المباراة التي ستقام على استاد زعبيل في 22 الجاري، لن تكون سهلة، رغم عودة «الإمبراطور» بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب في استاد برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل 2-2، وحاجة «الأصفر» لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل من دون أهداف أو بهدف لكل فريق، لضمان التأهل لربع النهائي.

وقال العبدولي، في تصريحات صحافية، إن الأهلي المصري لن يتأثر بخسارته لقب دوري أبطال إفريقيا، الأسبوع الماضي، أمام الترجي التونسي، موضحاً: «الأهلي فريق كبير، ويضم مجموعة ممتازة من اللاعبين الدوليين والأجانب، والفريق يخوض جميع البطولات بهدف الفوز، ونحن نعلم ذلك، ويجب ألا نعتمد على نتيجة مباراة الذهاب بالإسكندرية، وأن المباراة ستكون صعبة جداً في زعبيل».

وأشار إلى أن لقاء الذهاب شهد ظهور «الإمبراطور» بمستوى جيد، وكان الفريق متأخراً بهدف حتى الدقيقة 81، وقلب النتيجة بإحراز هدفين في أقل من خمس دقائق، بينما تلقى هدفاً في الوقت القاتل، حرمه العودة بفوز غالٍ، وأكد أن لقاء الإياب سيكون قوياً بين الفريقين، وأن لاعبي «الفهود» يدركون أهمية المباراة وصعوبتها، وأن الفريق هدفه تحقيق النتيجة التي تؤهله لدور الثمانية.

وعن الدعم الجماهيري للوصل في مباراة الأهلي، قال: «جمهور الوصل لم يخذل الإمبراطور في أي مناسبة، ودوماً كان عشاق الأصفر هم الداعم للفريق واللاعبين، وأرى أن المباراة ستكون بين لاعبي الوصل ولاعبي الأهلي داخل الملعب، أما المباراة الأخرى التي تجمع جمهور الفريقين، فأتمنى أن تخرج بالشكل اللائق، ونحن نثق تماماً بحضور الجمهور الوصلاوي بقوة، مثلما حدث في مباراة الوصل أمام الاتحاد السعودي في دور الـ32 من البطولة ذاتها، إذ كان الجمهور من العوامل الأساسية في حسم التأهل لمصلحة الإمبراطور».