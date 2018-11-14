فريق أبوظبي إلى الهند للمشاركة في مونديال الفورمولا1

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تغادر، اليوم، بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 إلى مدينة أمافاراتي الهندية، للمشاركة في خامس جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ويشق فريق أبوظبي بمتسابقيه الثلاثة هذا الموسم طريق النجاح وبقوة، خصوصاً مع تصدر الزوارق المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، من خلال تصدر ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 للترتيب العام، برصيد 54 نقطة، وحلول إريك ستارك ثانياً برصيد 53 نقطة، وهو قائد زورق أبوظبي 35، وأيضاً وجود شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6 في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويدخل فريق أبوظبي أجواء الجولة الخامسة من البطولة في الهند ولديه عدد من الأهداف المهمة التي يريد تحقيقها في هذه الجولة، أهمها الابتعاد بشكل أكبر في صدارة الترتيب العام للبطولة، وتثبيت حضور زوارقه في المقدمة أكثر، بالإضافة إلى إحكام ثاني القمزي قبضته أكثر على الصدارة والانفراد بها، قبل أن تتجه بوصلة البطولة إلى الإمارات، وآخر جولتين من المنافسة في كل من أبوظبي والشارقة في ديسمبر المقبل.