25 قارباً تتنافس على لقب كأس آل مكتوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك 25 قارباً في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق شوط آل مكتوم، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم بعد غدٍ، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2018 (30 دقيقة في 30 يوماً).

وتحتضن أحدث الوجهات السياحية في «دانة الدنيا» على مياه قناة دبي المائية الفعاليات المرتقبة بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية، ومقابل مبنى المدرسة الدولية السويسرية في الجداف، حيث من المتوقع أن يشارك في الحدث ما يصل إلى 300 شخص، سيجسدون ملحمة الماضي الجميل.

ومن المنتظر أن يجمع السباق القوارب الحاصلة على المراكز من الأول حتى الـ25 في الترتيب العام (مجموع النقاط)، ضمن منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي أسدل الستار على جولاتها الجمعة الماضي، وشهدت تنافساً مثيراً استمر على ثلاث مراحل.

ويتقدم القوارب المشاركة القارب عمان 44 بطل موسم التجديف، إلى جانب قوارب شرطة دبي 1 ورأس الخيمة 50 ومزاحم 70 وشرطة دبي 3 ووادي سهم 2 وأساس 39 وأدنوك 12 ودبي 51 ووادي حام 88، وهي القوارب التي حصلت على المراكز من الثاني حتى الـ10.