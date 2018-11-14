مونديال الزوارق السريعة للناشئين ينطلق في الفجيرة غداً

المصدر: محمد فاضل ــ الفجير

تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد، بطولة العالم للناشئين للزوارق السريعة، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، في المنطقة البحرية المجاورة لكورنيش الفجيرة، بمشاركة 120 لاعباً من مختلف دول العالم، وبواقع خمس فئات تنافسية في أعمار الناشئين.

من جهته قال المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى مواصلة النجاحات التي حققتها الرياضة الإماراتية من خلال استضافة وتنظيم أول بطولة كأس العالم لهذه الفئة العمرية في الإمارات ودول الشرق الأوسط، وسيمثل الإمارات فريق نادي الفجيرة البحري وبواقع 14 لاعباً ولاعبة، وهو نتاج أكاديمية نادي الفجيرة البحري، ونتطلع إلى الفوز بأفضل الميداليات».