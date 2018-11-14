الرمادي: مباراة الوصل سُرقت منا

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن مباراة الوصل، التي خسرها فريقه بهدف دون رد، قد سُرقت منه على ثلاثة فصول، داعياً في الوقت ذاته لجنة الحكام لإعادة مشاهدة شريط المباراة مرة أخرى للتأكد من حجم الضرر الذي وقع على فريقه من حكم المباراة، لعدم احتساب ضربتَي جزاء واضحتين وضوح الشمس على حد قوله.

وقال في تصريحات صحافية: «ما حدث في المباراة كان أشبه بالمسرحية الهزلية، استخدمت فيها الأيدي أكثر ما استُخدمت القدمان، لقد كانت لنا ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم، على الرغم من أن الحكم الرابع الموجود على الخطوط دعاه إلى احتساب ضربة جزاء من دون أن يستجيب، والأمر نفسه تكرر في الشوط الثاني».

وأضاف: «لقد سُرقت المباراة منا على فصول ثلاثة، عندما لم يحتسب الحكم ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول، وضربة جزاء ثانية أيضاً والنتيجة كانت التعادل السلبي»، معتبراً أن أسوأ طرق السرقة التي تعرض لها فريقه في المباراة، الطريقة التي سجل بها ليما هدف الفوز، الذي تعمّد إغفال تطبيق مبدأ اللعب النظيف.

وتطرق الرمادي إلى الطريقة التي سجل بها ليما هدف الوصل، قائلاً: «مع الأسف هذه ليست الحالة الأولى التي يُسجل منها ليما بمثل هذه الطريقة، وفعلها من قبل، ونادي الوصل بلاعبيه وجهازه الفني وجماهيره، أكبر من أن يفوزوا بتلك الطريقة حتى إن كانت ستحرز بطولات، لو عندي في فريقي لاعب مثل ليما وتصرف بهذا الشكل سأشعر بالحرج، لقد أخطأ مهاجم الوصل، ويجب أن يتوقف عن تلك الظاهرة السلبية».