زوران يستغرب استبعاد «عجب» من المنتخب

المصدر: معاذ كمبال – العين

أبدى مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، تحفظه على عدم استدعاء لاعب وسط فريقه، محمد عبدالرحمن (عجب) لقائمة المنتخب الوطني، الذي يقيم حالياً معسكراً مغلقاً استعداداً لنهائيات كأس آسيا في يناير المقبل، معتبراً أن «عجب» يقدم مستويات فارقة في الموسم الحالي.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي عقب فوز فريقه على الفجيرة 3-1، أول من أمس، في كأس الخليج العربي: «المؤكد أن قرار اختيار قائمة المنتخب الوطني ليس من اختصاصي، بيد أنني أعتقد، من وجهة نظر شخصية، أن هناك لاعبين اثنين بدوري الخليج العربي في الموسم الحالي، مستواهما فارق عن الجميع، هما محمد عبدالرحمن وعلي مبخوت».

وحول تأهل فريقه لربع نهائي كأس الخليج العربي، أكد المدرب الكرواتي أن فريقه قدم مردوداً جيداً وأظهر مهارة كبيرة، ما مكنه من إحراز فوز مستحق على الفجيرة.