مباراة الوصل والأهلي المصري لن تنقل خارج زعبيل

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

استبعد مدير الكرة في نادي الوصل، حميد يوسف، أن يتم نقل مباراة فريقه أمام الأهلي المصري، في كأس زايد للأندية الأبطال، خارج ملعب الوصل بزعبيل، لاستيعاب الاعداد الجماهيرية الكبيرة المتوقع أن تحضر المباراة خاصة من جانب الجالية المصرية المتواجدة في الإمارات.

ومن المقرر أن يستقبل الوصل نظيره الأهلي المصري، يوم 22 الجاري، في مبارة العودة بدور الـ16 من بطولة كأس زايد، للأندية الأبطال، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وقال حميد يوسف لـ «الامارات اليوم»: "لا توجد نية على الاطلاق لنقل المباراة لملعب أخر لأي سبب من الأسباب، حتى وإن كانت من أجل الجماهير، فهناك نسبب مقررة لحضور الجماهير الضيف في مباريات البطولة ونحن ملتزمون بها مالم يكن للإدارة رأي أخر في هذا الشأن«.

وتقضي لوائح كأس زايد للأندية الأبطال، بمنح الفريق الضيف نسبة 25% من السعة الرسمية لملاعب الأندية المستضيفة.

ويتسع ملعب الوصل في زعبيل لتسعة الأف متفرج، ما يعني أن نسبة حضور جماهير الأهلي المصري لن تزيد عن 2250 فرداً.