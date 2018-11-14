دبا يهزم شباب الأهلي.. وقويض يحتفل بفوزه الأول

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نجح فريق دبا الفجيرة، أمس، في تخطي عقبة ضيفه شباب الأهلي في الجولة الخامسة بكأس الخليج العربي، بعد الفوز عليه 1-صفر، ليصبح في رصيد «النواخذة» ست نقاط، ويتساوى مع شباب الأهلي بالنقاط نفسها.

ويعد هذا الفوز الأول لدبا، بقيادة مدربه الجديد السوري محمد قويض، منذ تسلمه تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي كاميلي. وتأثرت المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة بغياب الأساسيين والأجانب، واعتماد الفريقين بشكل كبير على لاعبي الصف الثاني.

وسيطر شباب الأهلي في الدقائق الأولى على مجريات المباراة، من خلال تناقل الكرات وسط الملعب، إلا أن محاولاته لم تكن ذات فائدة.

وكانت أولى المحاولات لعبدالله النقبي، الذي سدد كرة من خارج الجزاء في الدقيقة 18 ذهبت إلى الخارج.

بينما كانت أخطر المحاولات في الدقيقة 23، عندما توغل البرازيلي لوفانور إلى داخل الجزاء، إلا أن تسديدته ذهبت إلى أحضان حارس دبا عبدالله سلطان

وكاد دبا الفجيرة يفاجئ شباب الأهلي ويسجل هدف السبق، بعد تسديدة قوية لعبها العائد من الإصابة ياسر الجنيبي في الدقيقة 26، تصدى لها حارس مرمى شباب الأهلي حسن حمزة واصطدمت بالقائم إلى خارج الملعب. بعدها بدقيقة تصدى حمزة مرة أخرى لكرة جانبية لعبها خالد راشد أمام المرمى، قبل أن يصل إليها مهاجم دبا عبيد راشد.

ومن هجمة مرتدة، نال دبا الفجيرة ضربة جزاء، بعد إعثار لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي لاعب دبا الفجيرة المغربي يحيى جبران، الذي تصدى لها بنفسه مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 50.

ونشط النواخذة بشكل أكبر بعد الهدف، وأنقذ مرمى حسن حمزة من محاولات عدة، أخطرها كانت في الدقيقة 60، سددها ياسر الجنيبي من ضربة حرة مباشرة، أبعدها المدافعون إلى ضربة ركنية. واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين دون أي تغير في النتيجة.