فريق الإمارات لم يتجاوز المـركـز العاشر منذ 20 عاماً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يعيش جمهور فريق الإمارات حالة من الضيق، بعدما فقد فرصة مشاهدة فريقه في وسط جدول دوري الخليج العربي، أو حتى تخطى المركز العاشر في نهاية البطولة، إذ إن الفريق لم يتخطَّ المركز العاشر منذ أكثر من 20 سنة، ويبقى موسما 1975 و1976 أفضل موسمين للفريق في تاريخ مشاركته بالدوري، بعدما حصل على المركز الخامس فيهما، وكان منافساً قريباً في البطولة من بين 10 فرق كانت تتنافس في المسابقة بهذا التوقيت، أي أن الصقور حققوا أفضل مركز لهم في البطولة منذ 42 عاماً.

وللعام السادس على التوالي يعاني فريق الإمارات في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي، إذ يوجد «الصقور» حالياً، وبعد مرور تسع جولات من دوري الخليج العربي، في المركز الثالث عشر (قبل الأخير) برصيد خمس نقاط، محققاً أسوأ بداية له في عصر الاحتراف، وبدأت الفرق القريبة منه التقدم نحو وسط الجدول ليتأزم موقف الفريق كثيراً، وكان أبرز مركز للفريق في المواسم الستة السابقة هو المركز العاشر برصيد 30 نقطة في موسم 2014-2015، عندما كان المدرب البرازيلي باولو كاميلي مدرباً للفريق.

ويأمل أنصار النادي عودة فريقهم من جديد للتألق وتقديم المستويات القوية، التي تضمن له الحصول على مركز متقدم، وتبعدهم عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الهواة، أو الوجود في منتصف جدول ترتيب فرق الدوري على أقل تقدير.

وأكد عدد من أقطاب نادي الإمارات أن أسباب هذا الوضع السيئ للفريق منذ فترة كبيرة، تختلف من فترة لأخرى، ما بين أسباب مالية وإدارية، وغيرها من الأمور التي تقف دائماً عقبة في طريق استقرار النادي وتحقيق نتائج إيجابية، مطالبين بضرورة وجود حل جذري لهذا النادي ذي التاريخ العريق، والذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخاً كبيراً، وتحدثوا لـ«الإمارات اليوم»، عن أهم أسباب الإخفاقات المستمرة للفريق والحلول من وجهة نظرهم.

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