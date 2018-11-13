بني ياس يسيطر على «الفلوريه والإيبيه» في بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختتمت في صالة جامعة الإمارات بالعين فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة المفتوحة للفتيات والرجال، التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعان مع دائرة التعليم والمعرفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين.

وشارك بالمنافسات 141 لاعباً ولاعبة، على مدار يومين.

وسيطر لاعبو نادي بني ياس الرياضي على مسابقتي سلاحي الفلوريه والايبيه للرجال، ففي منافسات سلاح الإيبيه فاز لاعب بني ياس عبدالله الحمادي بالمركز الأول، وفي منافسات سلاح الشيش الفلوريه سيطر لاعبو نادي بني ياس أيضاً على ألقاب البطولة الأربعة، وفي منافسات سلاح سيف الحسام السابر فاز لاعب نادي الشارقة محمد البشير ربعي بالمركز الأول.