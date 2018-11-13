العواني: الجمهور سيكون على موعد مع مباريات قوية في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ العدُّ التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، مع تبقي شهر واحد على افتتاح الحدث العالمي، حيث سيكون جمهور وعشاق كرة القدم في شتّى أنحاء العالم على موعدٍ مميز مع البطولة، التي ستقام منافساتها في أبوظبي والعين.

وتنطلق البطولة 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة تجمع العين الإماراتي وويلينجتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وستتبع المباراة سبعة لقاءات أخرى، تشارك فيها نخبة من الأندية حاملة ألقاب البطولات الكرويّة القاريّة في كلٍ من أوروبا (بطل دوري أبطال أوروبا)، وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، وإفريقيا (بطل دوري أبطال إفريقيا)، وآسيا (بطل دوري أبطال آسيا)، وأوقيانوسيا (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، وأميركا الجنوبية (بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس)، بالإضافة إلى فريق العين المُضيف. وسيتوّج الفريق الفائز 22 ديسمبر في استاد مدينة زايد الرياضية.

ويكتمل عقد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 25 الجاري، بعد التعرف إلى هوية بطل أميركا الجنوبية (كونميبول)، سواء بوكا جونيورز الأرجنتيني، أو مواطنه ريفير بليت، لينضم الفائز إلى كلٍ من ريال مدريد الإسباني، وجوادالاخارا المكسيكي، وويلينجتون النيوزيلندي، والترجي الرياضي التونسي، وكاشيما أنتلرز الياباني، والعين الإماراتي، ما يعني مشاركة تشكيلة من أقوى الفرق المنافسة على مستوى بطولات كأس العالم للأندية.

وقال مدير بطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، عارف العواني: «الأنظار ستتجه حتماً نحو الإمارات، مع تبقي 30 يوماً على انطلاق البطولة التي تحظى بجماهيرية واسعة لممثلي أبطال قارات العالم، كما يكتسب الحدث زخماً كبيراً، خصوصاً مع تأهل ستة من أصل سبعة أندية، ونترقب جميعاً الإعلان عن آخر الفرق المتأهلة بطل أميركا الجنوبية، ونحن على ثقة بأن الجمهور سيكون على موعد مع مباريات قوية من نخبة الأندية الكروية في العالم».

وأضاف في تصريحات صحافية: «نرحب في دولة الإمارات بعودة كوكبة من الفرق ونجوم كرة القدم العالمية إلى أبوظبي والعين مجدداً، كما تمثل البطولة محطة مهمة لإظهار حفاوة أهل الإمارات بضيوفهم وكرمهم، والتعرف أكثر إلى ثقافة وعادات وتقاليد مجتمع الإمارات الأصيلة، ونهج التسامح والمحبة والسلام الذي تنتهجه الدولة في مسيرتها الريادية».

وبعد النجاح في تنظيم دوراتها السابقة أعوام: 2009، و2010، و2017، تنفرد دولة الإمارات مجدداً، وللمرة الرابعة، باستضافة منافسات «كأس العالم للأندية 2018»، التي تمثل قمةً عالمية للأندية حاملة ألقاب البطولات الكرويّة القاريّة.

وستشهد البطولة إقامة ثماني مباريات، وذلك في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، الذي يستوعب 43 ألف متفرج، ويُعتبر أكبر ملعب في الدولة، واستاد هزاع بن زايد، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج.

وستقام المباراة الافتتاحية 12 ديسمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد، فيما يستضيف الملعب نفسه مباراتي الدور ربع النهائي 15 ديسمبر، ضمن لقاءين متتاليين؛ تلي ذلك مباراة الدور نصف النهائي الأول، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وذلك أيضاً ضمن مواجهتين متتاليتين، 18 ديسمبر المقبل.