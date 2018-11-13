ريجيكامب: لم أطلب الرحيل عن الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الروماني لورنت ريجيكامب، أنه لم يتقدم بطلب للرحيل عن تدريب الفريق، كما تردد في أحد المواقع الرومانية الرياضية. ونشر أحد المواقع الرومانية الرياضية خبراً عن رغبة المدير الفني ريجيكامب في الرحيل، وعدم استكمال عقده مع الوحدة، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة دوري الخليج العربي.

وقال ريجيكامب، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش حضوره جانباً من اجتماع إدارة النادي مع الجماهير، يوم السبت الماضي: «لم أدلِ بأي تصريحات لأي صحيفة أو موقع رياضي في رومانيا، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأنا مستمر في عملي، وإدارة النادي تقدم لي وللفريق كل الدعم، من أجل استمرار مسيرة الفريق حتى النهاية». وقال «أقدر تماماً غضب الجماهير، وأحترم انتقاداتها حول تراجع نتائج الفريق في الجولات الماضية من بطولة الدوري، خصوصاً أنه كان من المفترض أن يفوز الوحدة في ثلاث مباريات على الأقل، من المباريات الأخيرة التي فقد خلالها نقاطاً عدة، أدت إلى تراجعه إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، لكن هذا لا يعني أنني سأترك الفريق أو لا أتحمل مسؤوليتي تجاهه، وقد حضرت جانباً من اجتماع إدارة النادي مع الجماهير، وسعدت كثيراً بذلك ووجدت حرصاً كبيراً منهم على مصلحة الفريق، وأطالبهم بمواصلة دعمهم الكبير له في المباريات المقبلة، وأعتقد أن الوحدة بإمكانه أن يعود إلى صدارة الدوري، لو استطاع الفوز على منافسيه في الجولات المقبلة: الشارقة والعين والجزيرة، والتي تبدأ بلقاء الجزيرة في الجولة العاشرة 25 الجاري، وهذه المباراة هي مفترق طرق للوحدة هذا الموسم، وتمثل له نقطة انطلاق جديدة نحو العودة القوية للمنافسة في درع الدوري».

وعن حاجة الفريق للدعم في بعض المراكز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال «هذا الكلام لا يمكنني الحديث عنه في وسائل الإعلام، وإذا كان هناك اتجاه لذلك فسأتحدث مع سمو رئيس النادي وإدارة شركة الكرة، لكن إذا سألني شخص عن فريق الوحدة فسأقول إن الفريق لا ينقصه شيء، وثقتي كبيرة بجميع اللاعبين الموجودين معه، وهم قادرون على تحقيق البطولات، لكننا نحتاج فقط إلى علاج بعض الأخطاء المتكررة في المباريات، وإصلاح بعض الخلل الموجود في المنظومة الدفاعية».

وعما تردد حول هبوط اللياقة البدنية للاعبين، في النصف الأخير من الشوط الثاني في المباريات الأخيرة، وما يسببه ذلك من دخول أهداف في مرمى الوحدة في الدقائق الأخيرة تتسبب في ضياع الفوز، وارتباط ذلك برحيل مدرب اللياقة البدنية السابق، قال «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فالوحدة يظل مسيطراً على جميع المباريات حتى اللحظات الأخيرة، وهذا دليل على ارتفاع اللياقة البدنية للاعبين، لكن دخول الأهداف في الدقائق الأخيرة هو مسؤولية الفريق ككل، وليس خطاً معيناً، ومدرب اللياقة يقوم بعمله على أكمل وجه، وليس مسؤولاً عن دخول الأهداف في مرمانا».

الشامسي يمر بفترة «تقلب المستوى»

تحدث ريجيكامب عن مستوى حارس المرمى الدولي محمد الشامسي في الفترات السابقة، وقال: «مستوى الحارس الشامسي لم يتراجع، لكن أي لاعب معرض لأن يمر بفترة من (تقلب المستوى)، وهو يمر بها الآن، وهذا أمر طبيعي جداً يحدث في كرة القدم، ونحن بجانب الشامسي نملك حراساً على أعلى مستوى، وثقتنا بهم جميعا كبيرة بمن فيهم محمد الشامسي، وأنا واثق بأنه سيعود أقوى مما كان عند استئناف مسابقة الدوري».

ريجيكامب:

«أقدر تماماً غضب الجماهير، وأحترم انتقاداتها حول تراجع نتائج الفريق».