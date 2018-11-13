الهاجري يكشف عن فكرة دورة رباعية مع الهلال والمريخ ونادٍ أوروبي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، عن وجود فكرة على طاولة النقاش حول إقامة بطولة دولية رباعية بمشاركة قطبي أو أحد أندية القمة السودانية، بالإضافة إلى نادٍ أوروبي، والعين مستضيف البطولة، وذلك في نطاق التحضيرات للموسم بداية من العام المقبل، برعاية أكبر الشركات الوطنية لرصد جوائز محفزة تعزز من موازنة الأندية مع انطلاقة الموسم، والمكاسب المرجوة من التنظيم فنية، تسويقية، تجارية ومالية، خصوصاً أن أهداف الأندية لا يمكن أن تقتصر على المنافسة المحلية، بل هناك استحقاقات خارجية أهم.

وقال الهاجري خلال احتفالية النادي السوداني في مدينة العين إن التوجيهات السامية من رئاسة النادي، بتوفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاح معسكرَي ضيوف الوطن فريقي الهلال والمريخ السودانيين.

وأضاف: «التوأمة مع الهلال والمريخ تعتمد في الأساس على فكرة الاستثمار الرياضي والتسويق للمنتج وفقاً لأفضل الممارسات في صناعة كرة القدم، والتركيز سيكون على توفير أسباب النجاح لتأسيس وتكوين لاعبي كرة قدم محترفين بمدارس الكرة والأكاديميات».

وتابع: «التركيز على حصد الإنجازات من أبرز أهداف مشروع الاستثمار الرياضي، لأن النادي الذي يسعى إلى الحصول على الألقاب مطالب باعتماد أحدث الأساليب في التحضير للموسم، والتعاقد مع أفضل اللاعبين، لتعزيز خزائنه بإنجازات غير مسبوقة تدر لخزائنه عوائد مالية، حسب قيمة المسابقة التي يستهدفها».

وأضاف: «التعاقد مع نجم جاهز يكلف خزائن النادي مبالغ كبيرة، وبالمقابل لابد من وضع خطة تسويقية تغطي تكاليف صفقة شراء اللاعب، مهما بلغت قيمتها، لإحداث التوازن المالي المطلوب في خزينة النادي، وتفادي أي عجز ممكن في المستقبل، أما صناعة النجم في أكاديمية الكرة نجده أقل كلفة، وكذلك الحرص على شراء بطاقات المواهب في مرحلتَي الأشبال والناشئين».