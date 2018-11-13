26 لاعباً يتنافسون على مراكز المنتخب لمواجهة بوليفيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، على ملعب ند الشبا في دبي، تدريبه بحضور 26 لاعباً تنافسوا في حجز مراكز أساسية في صفوف الأبيض، استعداداً للمباراة الودية المقررة أمام منتخب بوليفيا يوم الجمعة المقبل، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، في وقت لم يتلقَّ اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم حول الاعتذار عن المباراة الودية المقررة في 20 الجاري.

وقال مدير المنتخب الوطني عبيد هبيطة في تصريحات صحافية: «اتحاد الكرة لم يتسلم خطاباً رسمياً حتى الآن بإلغائها كما يتردد، لكن في حال حدث ذلك فإن برنامج المنتخب سيتم تعديله على ضوء أي تطورات جديدة، وسيتم البحث عن منتخب بديل لخوض مباراة ودية معه».

وأجرى المنتخب خلال اليومين الماضيين، حصتين تدريبيتين، الأولى مسائية والأخرى صباحية، ركز خلالهما الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني على الجوانب الفنية والخططية، وكذلك اختبار اللياقة البدنية للاعبيه بهدف الوقوف على جاهزية كل لاعب قبل المواجهة الودية المرتقبة يوم الجمعة المقبل أمام منتخب بوليفيا، ضمن المباريات الودية للمنتخب استعداداً للبطولة الآسيوية.

ويعول زاكيروني كثيراً على مباراة بوليفيا في التعرف إلى مدى جاهزية لاعبيه، في أعقاب الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات لنجوم كبار مثل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل وإسماعيل أحمد وخلفان مبارك وريان يسلم.

وكان الجهاز الفني قد قرر السماح للاعبين إسماعيل أحمد وريان يسلم وسعيد جاسم وخلفان مبارك بمغادرة معسكر المنتخب لاستكمال علاجهم مع فرقهم، بعدما اثبتت الفحوص الطبية التي أجريت لهم من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، تعرضهم للإصابات.

وحضر تدريب المنتخب الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، الذي التقى اللاعبين في اطار حملة دعم المنتخب خلال تحضيراته الحالية استعداداً للبطولة الآسيوية، كما حضر التدريب رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة ونائب رئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي وعضو مجلس إدارة الاتحاد هشام الزرعوني.

ويوجد في تدريبات المنتخب 26 لاعباً هم: خالد عيسى، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان (العين)، فارس جمعة، علي مبخوت، أحمد ربيع، زايد العامري (الجزيرة)، إسماعيل مطر، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد (الوحدة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، محمد مرزوق (شباب الأهلي - دبي)، محمود خميس، خليفة مبارك غانم، طارق أحمد، أحمد الياسي، محمد العكبري (النصر)، خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، ماجد سرور، سيف راشد (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس).

من جهة أخرى، عقد اتحاد الكرة أمس، بمقره في دبي اجتماعاً تنسيقياً مع مديري الإدارات والأقسام وممثلي الجهات المعنية، إذ ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بمباراة المنتخب مع بوليفيا وتقديم الدعم المعنوي للمنتخب وحث الجماهير على الحضور ومؤازرة اللاعبين خلال المباراة، وذلك من خلال التنسيق مع روابط مشجعي الأندية.

النجوم القدامى يدعمون الأبيض

تواجد في تدريب المنتخب أمس، لاعبا المنتخب الوطني السابقان خالد إسماعيل وسبيت خاطر، في إطار حملة دعم النجوم القدامى للمنتخب ومساندة اللاعبين ومؤازرتهم وبث الحماس في صفوفهم، من أجل الظهور بمظهر مشرف خلال كأس آسيا المرتقبة، إذ حرص هؤلاء النجوم على حث اللاعبين على تقديم كل ما عندهم وتشريف الكرة الإماراتية.

• عموري وأحمد خليل وإسماعيل أحمد وخلفان مبارك وريان يسلم أبرز الغائبين بسبب الإصابة.