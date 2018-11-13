العين يعود من الفجيرة بـ 3 أهداف.. وبطاقة التأهل

المصدر: معاذ كمبال - العين

تأهل فريق العين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على حساب مضيفه الفجيرة 3-1، أمس، ضمن الجولة الخامسة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في حين تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند نقطة واحدة.

وتقدم العين بالهدف الأول بواسطة لاعبه البرازيلي كايو لوكاس من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وأضاف زميله جمال معروف الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعاد كايو وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، بينما قلص الفجيرة الفارق بواسطة لاعبه أحمد موسى في الدقيقة 86.

وسيخوض فريق العين المباراة المقبلة التي ستجمعه بفريق الإمارات الأحد المقبل كأداء واجب بعد أن ضمن تأهله بصورة رسمية.

وقاد العين هجمة منظمة من خط الدفاع انتهت بحصول الفريق على ركلة جزاء ارتكبها حارس الفجيرة، عبدالله التميمي بعد تدخل قوي مع مهاجم العين، جمال معروف نفذها البرازيلي كايو لوكاس بنجاح على يسار الحارس في الدقيقة 23 ليضع بذلك «الزعيم» في المقدمة.

وسجل العين الهدف الثاني بواسطة لاعبه جمال معروف (60) من هجمة منظمة أيضاً بعد أن مرر له زميله البرازيلي كايو لوكاس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليجد نفسه في مواجهة الجزء الخالي من المرمى ويضعها بكل سهولة.

ولم تتوقف تحركات العين في سبيل تسجيل الهدف الثالث الذي لم يتأخر كثيراً وجاء بواسطة البرازيلي كايو، بعد أن تبادل الكرة على رأس منطقة الجزاء مع زميله محمد فتحي ليواجه حارس المرمى ويضعها في المرمى في الدقيقة 77.

وعندما كانت المباراة في طريقها للنهاية سجل الفجيرة هدف تقليص الفارق بواسطة لاعبه أحمد موسى في الدقيقة 86 بعد أن اصطدمت تسديدته بخط الدفاع وغيرت الكرة مسارها وسكنت شباك الحارس حمد المنصوري، وألغى حكم المباراة هدفاً ثانياً للفجيرة سجله عمر كوسوكو في الدقيقة 88 بداعي التسلل.