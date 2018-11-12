حمد خالد ينتظر «فرصة» مع عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

ينتظر الحارس البديل لفريق عجمان، حمد خالد، فرصة الظهور مع عجمان في كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن حرمه تألق زميله، علي الحوسني، الذود عن عرين «البرتقالي» خلال مباريات الدوري.

وقال حمد خالد لـ«الإمارات اليوم»: «أنا في كامل جاهزيتي البدنية والذهنية في حال قام الجهاز الفني باستدعائي للمشاركة في المباريات أساسياً، وهذه ليست حالي فقط، وإنما حال بقية حراس المرمى في عجمان، الذين ينتظرون أيضاً فرصتهم»

وأضاف: «علينا أن نعترف بأن الحوسني أضاف الكثير للبرتقالي والحراس الموجودين مع النادي، والتنافس الشريف بيننا في النهاية يصبّ في مصلحة الفريق، ويخدم أهدافه في الموسم الحالي».

وشدد على أهمية النقاط الثلاث في مباراة اليوم، أمام الوصل بكأس الخليج العربي، للعبور إلى الدوري الثاني، مشيراً إلى أن الفريق في قمة جاهزيته الفنية والمعنوية لتحقيق مبتغاه.

من جهته، قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إنه «يعتبر حمد خالد من الحراس المميزين في عجمان، ونثق بقدراته، وأنا على ثقة بأنه عند ظهوره في مباريات البرتقالي سيقدم المردود المطلوب، لأن فريق عجمان لا يوجد فيه لاعب أساسي وآخر احتياطي».