فيكيو يغيب أمام دبا الفجيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يستمر غياب اللاعب الأرجنتيني، إيمليانو فيكيو، عن شباب الأهلي في مباراة الفريق، غداً، أمام دبا الفجيرة، في الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، وذلك لعدم اكتمال جاهزيته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي أمام الإمارات في دوري الخليج العربي، الأسبوع الماضي.

وانتظم فيكيو في تدريبات شباب الأهلي الأخيرة، إذ كان خارج قائمة الفريق أمام «الصقور» بعدما شكا من إصابة عضلية. وفي المقابل هناك شكوك في مشاركة أحمد خليل أمام دبا الفجيرة، بعدما فضّل الجهاز الفني عدم المغامرة بعودته للمشاركة في المباريات، بسبب إصابته، الشهر الماضي، خلال معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا.