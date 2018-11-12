الوصل يسعى إلى تجميل صورته في الكأس أمام عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يسعى الوصل إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حينما يحل ضيفاً على عجمان، عند الـ4:45 عصر اليوم لحساب الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي.

ويأمل مدرب الوصل، حسن العبدولي، الاطمئنان على جاهزية لاعبيه قبل خوض لقاء الإياب بالدور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية أمام الأهلي المصري، يوم 22 الجاري.

وستكون مواجهة عجمان، مصيرية بالنسبة للوصل لبلوغ المرحلة الثانية من كأس الخليج العربي، اذ لن يشفع للفريق الضيف العودة إلى دياره دون النقاط الثلاث، اذ يتذيل حالياً الترتيب العام في المجموعة برصيد نقطة واحدة، حصل عليها من ثلاث مباريات، وخسارته تعني ضياع فرصته في انتزاع أحد المراكز المؤهلة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم في قمة معنوياتهم بعد أن تمكنوا من تحقيق فوزين متتالين في الدوري، قفزا بالبرتقالي إلى المركز السادس في لائحة الترتيب العام.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «هدفنا أن نلعب مباراة اليوم من أجل هدف محدد بتأكيد التأهل للدور الثاني».