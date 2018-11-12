سعد خميس: مهمة العين لن تكون سهلة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد لاعب فريق نادي العين، سعد خميس، أن مهمة فريقه أمام الفجيرة لن تكون سهلة، موضحاً: «ظل المنافس يقدم مردوداً متطوراً في الموسم الكروي الحالي، والمؤكد أن مواجهة العين تعتبر تحدياً مهماً لجميع المنافسين والتحضيرات لها تكون مختلفة عن بقية المباريات في جميع المسابقات، الأمر الذي يفرض علينا التعامل بالتركيز المطلوب منذ البداية وحتى صافرة النهاية». وقال في مؤتمر صحافي: «نحظى بدعم غير عادي ومساندة قوية من المدرب الكرواتي زوران ماميتش، الذي يمنحنا الثقة ويعزز من معنوياتنا بالصورة المطلوبة، ونحن مطالبون بالاستمرارية في تقديم المستويات الممتازة».