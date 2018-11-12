العبدولي: ليس أمامنا سوى الفوز

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، حسن العبدولي، أن «الإمبراطور» لا مجال أمامه سوى تحقيق الفوز، عندما يلتقي مع عجمان اليوم، لافتاً إلى أنه يسعى للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.

وقال العبدولي في مؤتمر صحافي، إن الوصل يعلم صعوبة موقفه في البطولة، مشيراً إلى أن «الأصفر» يجب أن يحسن من نتائجه في الجولات الثلاث المتبقية حتى يحتل أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دور الثمانية.

ورداً على سؤال حول أن الوصل باتت جميع مبارياته مصيرية، قال: «منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق منذ 22 يوماً والفريق بالفعل جميع مبارياته صعبة، ولكن يجب أن نتأقلم على ذلك الوضع حتى تتحسن النتائج».