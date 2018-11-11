«شيلا» تكتسح منافسيها وتظفر بكأس «شادويل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتسحت المهرة «شيلا»، ابنة فحل شادويل الراحل «شندغة»، منافسيها من الخيول الذكور، وطارت إلى فوز عريض بكأس شادويل على مسافة 1000 متر، لتعزز موقعها ضمن مهرات الصف الأول لهذا العام في تشيلي. جاء ذلك ضمن فعاليات جولة ما قبل الختام من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التي استضافها يوم أمس مضمار هيبيكو العريق في أطراف العاصمة التشيلية سانتياغو. وكان يوماً تاريخياً لسباقات الجائزة، احتفلت فيه بمرور 10 سنوات على انطلاقتها الأولى في تشيلي، برعاية إسطبلات شادويل، العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد، وتألف السباق من ثلاثة أشواط للخيول العربية.

شهد السباق مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الجائزة، ميرزا الصايغ، وسفير الدولة لدى تشيلي عبدالرزاق هادي، وسفير المملكة العربية السعودية عبدالله صالح العواد، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية عامر المجالي، وسفير الجزائر نورالدين سيدي عبد.

واستمتعت جماهير الخيل وعشاق السباقات العربية بالعرض الاستثنائي، الذي قدمته المهرة «شيلا»، المستولدة في مزرعة ماندولين هيل بأميركا من فحل شادويل الراحل «شندغة»، عندما تألقت في أول تجربة لها في السباقات، وسطرت فوزاً ناصعاً بكأس شادويل (تكافؤ 1000 متر) للخيول الناشئة عمر ثلاث سنوات، حيث تصدرت منذ البداية بأداء هجومي، بإشراف المدرب خوسيه سيلفا، وقيادة الفارس مونيز جونيو.