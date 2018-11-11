ناشئو النصر أبطال سباق الحمرية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز فريق الناشئين بنادي النصر بالمركز الأول في سباق الفرقي ضد الساعة للدراجات، الذي أقيم في الحمرية بالشارقة، في السباق الذي شارك فيه 11 نادياً، ووجد 44 دراجاً، وهو ضمن السباقات المحلية التي ينظمها اتحاد الدراجات، وأقيم السباق لمسافة 20كم، وشهد منافسة قوية مع وجود عدد كبير من الفرق الجديدة، مثل فريق أبوظبي للدراجات، الذي قدم مردوداً جيداً. ونجح فريق النصر، الذي مثله محمد عبدالله، وصفر محمد، وحميد خالد، وستورم بنجامين، في الفوز بالمركز الأول بعد منافسة قوية من فريق العربي، الذي حل في المركز الثاني بفارق ثانيتين فقط، بينما حل فريق أبوظبي للدراجات في المركز الثالث في مركز رائع للفريق الحديث العهد، الذي يشارك لأول مرة هذا الموسم في سباقات الاتحاد المحلية.

كما أقيم سباق الفتيات، ونجح فريق أبوظبي للدراجات في الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، في سباق شهد مشاركة فتيات منتخب الإمارات للدراجات، الذي يستعد لخوض معسكر تدريبي مع منتخب السعودية للفتيات، في الفجيرة، يوم 21 من الشهر الجاري.