العين يتصدر أولى جولات كأس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تصدّر نادي العين للجوجيتسو المشهد بمجموع نقاط 503، وتسع ميداليات ذهبيات، وثماني فضيات، وخمس برونزيات، في أولى جولات كأس نائب رئيس الدولة، الذي تشارك فيه 11 نادياً.

وأقيمت المنافسات في نادي الجزيرة بأبوظبي، وحلّ ثانيا أكاديمية نادي الوحدة بمجموع 354 نقاط، وخمس ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، وست برونزيات، أما عن المركز الثالث فكان من نصيب الجزيرة بمجموع 152 نقاط وميدالية ذهبية واحدة، وأربع فضيات، وبرونزية.

وحضر المنافسات الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي.

وتنافس اللاعبون المشاركون ضمن ثلاث فئات، تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15 و16 و17. واعتمد اتحاد الإمارات للجوجيتسو نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، مع نهاية ثالثة جولات البطولة، بمجموع النقاط التي تم الحصول عليها على مدى جولات البطولة.

وتبنى الاتحاد أسلوباً تحكيمياً مختلفاً يعرف باسم «دور بالإعادة»، الذي يضمن للاعبين الخاسرين فرصة العودة للعب مباراة ثانية قبل خروجهم نهائياً، ليتمكنوا من المنافسة على الميدالية البرونزية. ويستعد الاتحاد لتنظيم بطولات نوعية أخرى خلال المرحلة المقبلة، أبرزها بطولة الشهيد في 22 و23 و24 الجاري، وفي 14 ديسمبر ستقام الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، وفي 15 من الشهر نفسه تقام الجولة الثانية من بطولة كأس رئيس الدولة، على أن تقام في 28 و29 من الشهر ذاته بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.