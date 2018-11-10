«تأمل» بطل ثاني الأشواط الرئيسة في موسم سباقات ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «تأمل»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب علي الرايحي، بلقب بطولة «لونجين في إتش بي» الشوط الرابع والرئيس من ثاني سباقات الموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي، الذي جرى أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة «لونجين» بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و220 ألف درهم، أقيمت جميعها على المسالك الرملية، وخصص اثنان منها للخيول المبتدئة، وخمسة لخيول التكافؤ.

وكان من أبرز النتائج فوز الجواد «أنتولد سيكرت»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السابع والأخير «مجموعة لونجين دولتشي فيتا».

وفي بقية النتائج، استهل المهر «سوبريور» المملوك لنقابة «فينكس للسيدات»، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي، أول الانتصارات بالفوز بالشوط الافتتاحي «مجموعة لونجين ماستر النسائية»، فيما ذهبت نتيجة الشوط الثاني لـ«مجموعة لونجين ريكورد الرجالية».

وفاز المهر «روي أبيسون»، المملوك لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف المدرب علي الرايحي وقيادة الفارس فرناندو، بلقب الشوط الثالث «مجموعة لونجين لاغراند كلاسيك».

وحقق الفارس ريتشارد مولن انتصارين متتاليين، بقيادة الجواد «ولفورد»، المملوك لـ«تتش غولد للسباقات» بإحراز لقب الشوط الخامس «مجموعة لونجين دولتشي»، قبل أن يقود «لافاسيين»، لمحمد خليل، لإحراز لقب بطولة السرعة «لونجين ريكورد النسائية».