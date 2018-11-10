حصة بوحميد تكرِّم الفائزات في النسخة الثانية من «ترايثلون دبي»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

توجت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، الفائزات في النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات»، الذي أقيم أمس، ونظمته لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات. وشاركت في الترايثلون 324 متسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار، والذي يأتي بالتزامن مع مبادرة «تحدي دبي للياقة».

حضر التتويج الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة، موزة المري، وعدد كبير من الشخصيات وعائلات المشاركات في الحدث.

بدأت الاحتفالية بتكريم فئة أصحاب الهمم المشاركات في السباق، وهن: دارين بربر وشيخة الشيبة وفريق وزارة تنمية المجتمع، ونالت الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم جائزة أفضل لاعبة مواطنة، وتسلم الجائزة الشيخ سعيد بن حشر بن مكتوم آل مكتوم.

ونال فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي المركز الأول في فئة سوبر سبرنت، وجاء ثانياً فريق بلدية دبي. ونالت بلدية دبي المركز الأول في فئة سوبر سبرنت للمقيمات، فيما جاء في المركز الثاني فريق وي موما فيبز.

وفي الفئة نفسها للفردي من 16 إلى 29 سنة، فازت بالمركز الأول جوسلين بريا، فيما تصدرت فئة من 30 سنة فما فوق، كيت تورني. وفي فئة سبرينت، فازت هيلين أونيل بفئة الفردي من 16 إلى 29 سنة، وضمن فئة الفردي من 30 سنة فما فوق، جاءت في المركز الأول ليان كارسون. وفي مسابقة الفرق جاء في المركز الأول فريق «تشيكز هو تراي».

وفي المسابقة الأولمبية، تصدرت لوتي لوكاس في فئة الفردي من 16 إلى 29 سنة.

وفي فئة 30 سنة فما فوق، فازت بالمركز الأول ديردري كاسي، وعلى مستوى الفرق فاز فريق كاروت كاتشرز.

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم فريق بلدية دبي بجائزة أفضل مؤسسة مشاركة من حيث عدد اللاعبات، كما تم تكريم مؤسسة الجليلة وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ودبي لخدمات الإسعاف، تقديراً لجهودها في إنجاح السباق.

وقدمت حصة بنت عيسى بوحميد تكريماً خاصاً لكل من الرياضية اللبنانية دارين بربر سفيرة الترايثلون لهذا العام، وشيخة الشيبة الرياضية البحرينية المؤثرة بوسائل التواصل الاجتماعي، وفريق صاحبات الهمم بوزارة تنمية المجتمع، وفريق مؤسسة الجليلة (أبطال الأمل).

وأعربت حصة بوحميد عن سعادتها بالمشاركة في الترايثلون، مؤكدةً في تصريحات صحافية أهمية الرياضة لصحة ولياقة الإنسان، مشيدةً بالدعم المتواصل الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية في القطاعات كافة، بما في ذلك القطاع الرياضي.

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متسابقة من مختلف الجنسيات شاركن، أمس، في ترايثلون دبي.