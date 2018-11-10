المصدر: دبي-الامارات اليوم.

سنغاهور

نشر لاعب شباب الأهلي، محمد جابر، على حسابه في «إنستغرام»، مقطع فيديو للاعب العين وبني ياس والوصل السابق، السنغالي أندريه سنغاهور، خلال زيارته إلى دبي حالياً، إذ أكد تعلقه بـ«السماوي»، وجميع الأندية التي لعب لها في الإمارات.

زوران

هنأ مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، إدارة ناديه السابق دينامو زغرب الكرواتي، الذي تأهل للدور الثاني في الدوري الأوربي لكرة القدم، عقب احتلاله المركز الأول، محققاً «العلامة الكاملة»، حتى الآن، برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

شاهين

تقدمت أسرة نادي الشارقة الرياضي، على موقع النادي عبر «تويتر»، بخالص الدعوات بالشفاء العاجل للاعب نادي النصر لكرة اليد ونادي الشارقة سابقاً، شاهين حسن، الذي تعرض أمس لحادث سير.